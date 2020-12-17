İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu. 'Gör Beni' programında Çağlayan'ın özel hayatına dair sorularına yanıt veren Kalın, bugüne dek hiç duyulmayan konularda açıklamalar yaptı. Kabzımallık yapan babasının yanında çok sebze-meyve taşıdığını anlatan İbrahim Kalın, aile hayatına ilişkin de ilgi çeken anekdotlar anlattı.

"Buraya bütün unvanlarımı bir kenara bırakarak geldim" diyen İbrahim Kalın, siyasetle ilişkisine dair soruya akademik hayatın içinden geldiğini söyleyerek yanıt verdi.

Annesini çok küçük yaşta kaybettiğini anlatan Kalın, eğitim hayatına ve siyaset öncesi sürdürdüğü akademik hayatına ilişkin ayrıntılar paylaştı.

İbrahim Kalın, 2004 yılında Türkiye’ye döndüğünde o dönem Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmaya başladığını, 11 yıldır da fiilen devlet görev icra ettiğini anlattı.

"2004'TE TÜRKİYE'YE DÖNDÜM VE..."

"Siz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olmadan önce de siyasetin içinde miydiniz yoksa önceden de içindeydiniz de biz mi sizi geç tanıdık" sorusuna İbrahim Kalın'ın yanıtı şu şekilde:

