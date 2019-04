İbrahim Kalın: “F-35’lerin müşterisi değil, ortağıyız”

“Bugün itibariyle 42 milyon vatandaşımız e-devlet sistemini etkin olarak kullanmakta”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bürokrasinin azaltılması ve e-devlet yapısının güçlendirilmesi ile ilgili sunum yaptığını belirten Kalın, “Vatandaşlarımızın kamu işlerini yaparken hem başvuru sayısını hem sunmak zorunda oldukları belge sayısını hem de gezmek zorunda oldukları kurum sayısını azaltan bir dijital dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Daha önce bir işlem için 3,4 belge istenirken bununla ilgili harcanan zaman 1 güne yayılırken bugün belge sayısı ortalama 1,5’lara düşmüş durumda, sarf edilen zaman ise 20 dakika gibi sürelere inmiş durumda. Bugün itibariyle 42 milyon vatandaşımız e-devlet sistemini etkin olarak kullanmakta. 2018 yılında 2,5 milyar hizmet işlemi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında bugün itibariyle yapılan işlem sayısı 1 milyarı aşmış bulunmaktadır” diye konuştu.

“Şuanda beklentimiz anayasa komisyonunun bir an önce kurulması”

Suriye ile ilgili sürecin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirten Kalın, “Şu anda beklentimiz anayasa komisyonunun bir an önce kurulması, üzerinde ihtilaf edilen birkaç isim vardı, bunların nihai olarak çözülerek anayasa komisyonunun bir an önce çalışmalarına BM çatısı altında başlaması” şeklinde konuştu.

Afrin-Cerablus hattında genel anlamda bir sükûnet ve istikrarın hakim olduğunu belirten Kalın, “Bu Türkiye’nin Suriye’de fiilen güvenli bölgenin nasıl olabileceğine dair gösterdiği en önemli başarıdır. Bu bölgeye baktığınızda İdlip’te, Afrin’de, Mümbiç’e kadar olan Türkiye Suriye sınırı içinde güvenli bir bölge aslında fiilen oluşmuş durumda. Burada ne PKK ne DEAŞ ne de rejim unsurları vardır. Burada yerel halk kendi imkanları ve Türkiye’nin desteği ile bizim ve uluslararası toplumun desteklediği bir Suriye ordusu ve diğer Suriyeli unsurlarla kendi yönetimini sağlamakta, kendi ekonomisini yönetmekte. Bu bile kendi başına büyük bir başarı. Bu bölgelere Türkiye’den dönen mülteci sayısı 350 bini aşmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.