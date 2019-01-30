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İbrahim Kalın, gazetecilerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Danışmanı Mücahit Eker’in de katıldığı programda, gazetecilerin gayret isteyen bir mesleğin mensupları olduğunu belirten İbrahim Kalın, “Gazetecilik aynı zamanda, demokrasimizin bilgiye erişimin en önemli unsurlarından bir tanesi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Danışmanı Mücahit Eker’in de katıldığı programda, gazetecilerin gayret isteyen bir mesleğin mensupları olduğunu belirten İbrahim Kalın, “Gazetecilik aynı zamanda, demokrasimizin bilgiye erişimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Yaptığınız meslek bütün toplumun farklı kesimlerini de doğrudan ilgilendiren, bilginin giderek önem kazandığı bir çağda da emek, gayret, sabır, takip, akıl, basiret isteyen bir meslek. Özellikle son yıllarda zaman zaman artış gösteren gazeteci ölümleri bizi son derece üzmekte. Bunlara karşı ne tür tedbirler alınabilir, bu konuda Türkiye’de ve dünyada çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ama buna rağmen hala savaş alanında olsun, protestolarda olsun, başka yerlerde olsun zaman zaman gazetecilerin öldürüldüğünü duyuyoruz, görüyoruz. Zaman zaman gazetecilerin hedef haline getirildiğini de görüyoruz. En son Cemal Kaşıkçı olayında da bunu maalesef çok hazin ve hunhar bir şekilde yaşadık. Hepimiz buna şahit olduk. Bu tür hadiselerin yaşanmaması dileğiyle gününüzü tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş ise, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün Türkiye’ye özgü olduğunu hatırlatarak, "1961’den bu yana gazetecilerin yasal haklarının güvence altına alınmasının akabinde ihdas edilmiş olan, o yıldan bu yana da Türkiye’de kutlanan bir gün. İnşallah koşulların daha da iyi olduğu günler yaşarsınız" ifadelerini kullandı.
Kalın ve beraberindeki Lütfullah Göktaş ve Mücahit Eker, gazetecilerin sorunlarını da dinledi.

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