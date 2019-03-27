HABER

İbrahim Kalın: Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra daha güçlü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaparak, terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimlere yönelik, Kandil'e düzenlenen hava harekâtını değerlendirdi. Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "'Silahlı Kuvvetler, 15 Temmuz’dan sonra zaafa uğradı, güvenlik boşluğu oluştu' söylemi bir kez daha çöktü. Güvenlik birimlerimiz FETÖ'den temizlendikten sonra artık daha güçlü, daha kararlı, daha başarılı. Hiçbir ihanete, kumpasa, gevşekliğe prim vermeden yolumuza devam."

ANKARA, (DHA)

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Babası dua etti Bakan Gül "amin" dediBabası dua etti Bakan Gül "amin" dedi
Riga Primeclass Lounge, Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildiRiga Primeclass Lounge, Avrupa’da yılın yolcu salonu seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de miras cinayeti

İzmir’de miras cinayeti

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.