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İbrahim Kalın: İsrail, yeni bir saldırganlık örneği gösterdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 21:47 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'de Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binanın vurulmasıyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği gösterdi" dedi.

İbrahim Kalın: İsrail, yeni bir saldırganlık örneği gösterdi

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'de Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binanın vurulmasıyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği gösterdi" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın, İsrail'in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. Anadolu Ajansı'na geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Kalın: İsrail, yeni bir saldırganlık örneği gösterdi

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