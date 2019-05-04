İbrahim Kalın: İsrail, yeni bir saldırganlık örneği gösterdi

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'de Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binanın vurulmasıyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği gösterdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın, İsrail'in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. Anadolu Ajansı'na geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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