HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İbrahim Kalın, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

İbrahim Kalın, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

01.05.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Kalın, başta Mariupol olmak üzere sivillerin tahliyesi ve insani koridor açılması konularını ele aldıklarını söyledi.

İbrahim Kalın, Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Kalın ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile de görüşen Kalın, ayrıca Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftarda buluştu.

Kiev'e giden heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kiev ziyareti hakkında değerledirmede bulunan Kalın, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" dedi.

Kalın, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamadaysa, "Bu ziyaretimizin amacı, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve tabii ki devam eden savaşla ilgili görüşmeler yapmak ve özellikle savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak" diye konuştu.

Öncelikli hedeflerinin çatışmaların müzakere ve diyalog yoluyla sona erdirilmesi olduğunu belirten Kalın, "Hem bu konuları görüşmek hem de Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması ve diğer konularla ilgili kapsamlı görüşmeler yaptık" dedi.

Türkiye geçen Mart ayında önce Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba arasındaki bir buluşmaya, ardından da İstanbul'da bu iki ülkeden müzakerecilerin katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Bu görüşmelerin barış sürecindeki önemine değinen Kalın, "Özellikle İstanbul sürecinin devam ettirilmesi, bu savaşın sonlandırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Kalın, Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretin Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşmede kararlaştırıldığını söyledi.

DW/CÖ,HT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amerikalılar tatil planlarını değiştiriyorAmerikalılar tatil planlarını değiştiriyor
Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!
Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştıBabacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

Şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür!

Şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür!

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

İlginizi Çekebilir

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.