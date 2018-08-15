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İbrahim Kalın: “Kimseyle Ekonomik Savaştan Yana Değiliz’

15.08.2018 17:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Kendisine yönelik saldırı olduğunda tepkisiz kalması söz konusu değil. Aldığımız tedbirler ile bir iyileşme trendinin olduğunu görüyoruz” dedi

İbrahim Kalın: “Kimseyle Ekonomik Savaştan Yana Değiliz’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomiyi rahatlatmak ve değer kaybına uğrayan Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Kalın, “İlgili bütün kurumlarımızın alacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki normalleşmenin daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Ulusal tehditlere karşı etkin politikalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Kendisine yönelik saldırı olduğunda tepkisiz kalması söz konusu değil. Aldığımız tedbirler ile bir iyileşme trendinin olduğunu görüyoruz” diye konuştu. İbrahim Kalın, Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan refleksle dışarıda bir takım gerginlikler başlattığını savundu.

İbrahim Kalın, Amerikan yönetimine de bir kez daha Brunson davası konusuyla ilgili olarak Türkiye’deki yargı sürecine saygı göstermesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, “Baskılar ile Türkiye’deki yargı sürecini etkileme yolundan vazgeçmeleri gerekir. Bunlar yoluna girdiği zaman bu ilişkiler tekrar normalleşir Türk- Amerikan ilişiklerinde de yeni bir sayfa açılması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

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