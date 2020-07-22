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İbrahim Kalın: "Libya'nın Bölünmesine Karşıyız"

22.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Libya’nın bölünmesine karşı olduğunu söyledi

İbrahim Kalın: "Libya'nın Bölünmesine Karşıyız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan CNN International haber kanalına verdiği mülakatta, Libya konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, Türkiye’nin Libya’nın bölünmesine karşı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye’nin Libya’da, Libya hükümetinin daveti üzerine bulunduğunu belirtti.

Libya’nın parçalanmasının bir felaket senaryosu olacağını dile getiren Kalın, Irak’ta ve Suriye’de benzer durumların yaşandığını ve bundan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Libya’da siyasi süreçten yana olduğunu ancak General Hafter’e bağlı güçlerin iki yıldır tüm ateşkes anlaşmalarını ve barış sürecini ihlal ettiğini söyleyen Kalın, Libya’nın egemen bir devlet olduğunu askeri, ekonomik ya da sosyal ne tür anlaşmalar istediklerine de kendilerinin karar vereceğini dile getirdi.

Türk askerinin Libya’da kalıcı olup olmayacağı konusundaki soruya da bu çerçevede yanıt veren Kalın, bunun kararının Libya’ya ait olduğunu dile getirdi.

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