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İbrahim Kalın: Milli takımımıza yapılan saygısızlık kabul edilemez

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 09:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır.

İbrahim Kalın: Milli takımımıza yapılan saygısızlık kabul edilemez

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi. Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."

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