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İbrahim Kalın: Milli takımımıza yapılan saygısızlık kabul edilemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi. Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."

Haber: ANKARA, (DHA) -

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