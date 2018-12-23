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İbrahim Kalın: Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor, ama nafile" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun sözlerine tepki gösterdi. Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
​"İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar."

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