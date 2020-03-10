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  4. İbrahim Kalın sosyal medyadan paylaştı: Adım atma sırası AB'de!

İbrahim Kalın sosyal medyadan paylaştı: Adım atma sırası AB'de!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2020 15:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'de gerçekleşen kritik zirveyle ilgili açıklamada bulundu.

İbrahim Kalın sosyal medyadan paylaştı: Adım atma sırası AB'de!

Türkiye'nin mülteciler konusunda üzerine düşeni yaptığı belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki zirvede bu mesajı verdiğini söyledi.

Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün. Cumhurbaşkanımız dün Brüksel’de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB’de."

kalın


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İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Brüksel AB

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