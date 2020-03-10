İbrahim Kalın sosyal medyadan paylaştı: Adım atma sırası AB'de!

Türkiye'nin mülteciler konusunda üzerine düşeni yaptığı belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki zirvede bu mesajı verdiğini söyledi.

Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirdi. Göç krizini önledi. AB üzerine düşeni yaparsa ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Bu, güçlü bir vizyon ve somut eylem planı ile mümkün. Cumhurbaşkanımız dün Brüksel’de bu mesajı verdi. Adım atma sırası AB’de."



