İbrahim Kalın Spekülatif ortam bertaraf edildi - 1

İbrahim Kalın: Türkiye kimseyle gerilimden yana değil

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk ekonomisinin oldukça güçlü ve sağlam temellere sahip olduğunu söyleyerek, "Türk ekonomisi, Türkiye yatırıma elverişli bir ülke olarak herkese kapılarını açmış durumdadır. Hem bu kısa vadede hayata geçirdiğimiz tedbirler, hem de hayata geçirilecek tedbirlerle Türk ekonomisinin gücü bir kez daha ispatlanmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir. Türkiye kimseyle gerilimden yana, ekonomik savaş peşinde değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Kalın ilk olarak, Adıyaman'da çıkan çatışmada şehit olan 4 askere rahmet diledi. Terör örgütlerine karşı her alanda ve sahada mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Kalın, "Türkiye içinde, dışında, Suriye'de, Irak'ta veya başka yerlerde hangi terör örgütünden gelirse gelsin bu tür saldırılara karşı devletimiz her türlü tedbiri bundan sonra da almaya devam edecek. Her platformda bu terör örgütlerine karşı askeri operasyonlardan, finansal tedbirlere kadar her alanda tedbirleri etkili bir şekilde hayata geçirmeye devam edecektir. Bu vesileyle şunu vurgulamak istiyorum. İç güvenlik noktasında bu terörü kaynağında yok etme stratejisi içerisinde son dönemde hakikaten önemli mesafeler almış bulunuyoruz. Özellikle katılımların azaldığını, teslimlerin giderek arttığını memnuniyetle ifade edebilirim" dedi.