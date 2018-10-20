İbrahim Kalın'dan Bahaettin Karakoç'un ailesine taziye ziyareti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim kalın, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı şair-yazar Bahaettin Karakoç'un Kahramanmaraş'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İbrahim Kalın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında kitabını imzalamak için geldiği şehirde ilk olarak Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kalın, bir süre Vali Özkan ile sohbet edip bilgi aldıktan sonra Bahaettin Karakoç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye evinde Karakoç'un emekli öğretmen oğlu Oğuz Karakoç ve kardeşleri tarafından karşılanan İbrahim Kalın, aileye Beyaz Kartal'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi. Vali vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un da eşlik ettiği ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından taziye İbrahim kalın taziye evinden ayrıldı.