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İBRAHİM KALIN'DAN FETULLAH GÜLEN AÇIKLAMASI(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 00:47 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğine dönük iddia ile ilgili konuştu.

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sabah saatlerinde Türkiye'ye getirileceğine dönük iddia ile ilgili konuştu. Kalın, "Bize olan ulaşan böyle bir şey yok" dedi.
Kalın, "Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademsine kadar bu ihanet şebekesini karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bu güne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye'de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
-Kalın'ın açıklamaları

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