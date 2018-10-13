HABER

İbrahim Kalın'ın amcası son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

ERZURUM'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren amcası Mehmet Kalın (84), kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

İbrahim Kalın'ın amcası son yolculuğuna uğurlandı

Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)- ERZURUM'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren amcası Mehmet Kalın (84), kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde KOAH rahatsızlığı sebebiyle 3 haftadır tedavi gören Mehmet Kalın bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın amcası Mehmet Kalın için Palandöken ilçesine bağlı Solakzade Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazına Ankara'dan yola çıkan İbrahim Kalın yetişemedi. Amca Mehmet Kalın, cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Amcasının cenaze namazına katılamayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 17.00'de Erzurum'a geldi. Kalın'ı havalimanında Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Arslan karşıladı. Kalın, havalimanından Palandöken İlçesi Mevlana Caddesi'ndeki amcasının evine gitti. Kalın, amcasının vefatı sebebiyle vatandaşlardan gelen taziye dileklerini kabul etti.

FOTOĞRAFLI

İbrahim Kalın'ın amcası son yolculuğuna uğurlandıİbrahim Kalın'ın amcası son yolculuğuna uğurlandı

PARTNERFacebook hesabınız saldırıya uğradı mı? Tıklayın, kontrol edin...Facebook hesabınız saldırıya uğradı mı? Tıklayın, kontrol edin...
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldiABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
Minik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgiMinik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.