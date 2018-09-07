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İbrahim Kutluay cephesinden Demet Şener için sert açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

Demet Şener'in "Aşık olan adam boşanır. Ve aşık olduğu kadının elini tutar aslanlar gibi ortaya çıkar. Ne aşkı. Daha kısa bir süre önce evime gelip yatağımın dibine oturup ağladı" açıklamasına İbrahim Kutluay cephesinden, "Tiyatro çeviriyor" cevabı geldi.

İbrahim Kutluay cephesinden Demet Şener için sert açıklama

Habertürk’ten Esin Övet’e açıklama yapan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay’la ilgili “Aşık olan adam aşık olduğu kadının elini tutar çıkar. İbrahim hala beni bırakmıyor” demişti.

Kutluay, karşı bir açıklama yaptı ve “Beni biliyorsun. Daha önce hiç konuşmadım. Çocuklarım var. Bundan sonra da konuşmam. Ama avukatımla konuşabilirsin. Sana benim adıma bir açıklama yapacaktır” dedi.

“SÜREKLİ TİYATRO ÇEVİRİYOR”
Kutluay'ın avukatı ise açıklamaları ve süreci “korkunç” olarak değerlendirerek, “Dava süre boyunca ağladılar. Sonra dava bitti. ‘Biz ne mutluyuz istediğimizi aldık' dediler. Sonra bir baktık bambaşka şeyler yaşanıyor. Hayatları bir tiyatro olarak geçiyor. Duruşmada neyse duruşmanın dışında bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Mahkeme kararı ile alakası olmayan abuk sabuk şeyler yaşanıyor. Mahkemede verilen tekliflerden ödenen paralardan sonra hep 8-10 misli paralar isteniyor. Biz istiyoruz ki bir an önce bu iş bitsin. Dilekçelerde hep yazdık. ‘Çocuklara yazık oluyor' dedik. Ne İbrahim ne de ben avukatı olarak çocuklar için bir tek açıklama yapmadık şimdiye kadar. Ben bunca zaman sonra ilk kez sizinle konuşuyorum. Çocuklar için hep sustuk. Ama karşı taraf hiç susmuyor sürekli tiyatro çeviriyor. İbrahim Kutluay'ın davayı sürdürmeye çalışması gibi bir durum yok. Bilakis bir an önce bitmesini istiyor. Demet Hanım'ın size yaptığı açıklamaları tamamen davayı etkilemek için. Sizler gerçeği bulmak istiyorsanız yapılan açıklamaların tam tersini düşünün” açıklamasını yaptı.

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ibrahim kutluay Demet Şener

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