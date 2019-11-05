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İbrahim Kutluay, Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

İZMİR'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza'nın kilisede düzenlenen cenaze töreninde eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, eski sevgilisi Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

Kahraman DURAK / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza'nın kilisede düzenlenen cenaze töreninde eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, eski sevgilisi Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.
İzmir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi'nin üyesi Enzo Sponza, hayatını kaybetti. Kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza bugün Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi. Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza'nın çocukları Gabriele, Edwina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti. Edwina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı. Kutluay, Edwina Sponza’yı sarılarak teselli etti.

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