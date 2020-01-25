HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İbrahim Öztek: "20 Ocak 1990’da bağımsızlık aşkı dev bir ateşe dönüştü"

İbrahim Öztek: "20 Ocak 1990’da bağımsızlık aşkı dev bir ateşe dönüştü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı İbrahim Öztek, 20 Ocak 1990 yılının Azerbaycan Türkleri’nin kutlu günü olduğunu söyleyerek, "Rusların korktuğu oldu ve Azerbaycan’ın bağımsızlık aşkı dev gibi bir ateş oldu ve tüm Sovyet cumhuriyetlerini sardı.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı İbrahim Öztek, 20 Ocak 1990 yılının Azerbaycan Türkleri’nin kutlu günü olduğunu söyleyerek, "Rusların korktuğu oldu ve Azerbaycan’ın bağımsızlık aşkı dev gibi bir ateş oldu ve tüm Sovyet cumhuriyetlerini sardı. Sonunda o koca İmparatorluk parçalandı ve çöktü" dedi.
Anadolu Aydınlar Ocağı’nın dün yaptığı olağan toplantısı içinde 20 Ocak, 20 Yanvar veya Kanlı Ocak olarak adlandırılan Azerbaycan Türkleri’nin Rus işgali ile yaşadığı o kara günler ve “Türkiye’de Eğitimin Önemi” toplantısı gerçekleştirildi. Eğitime yönelik açık oturum öncesi konuşan Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek, 20 Yanvar veya Kara 20 Ocak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öztek, “20 Yanvar, Azerbaycan Türk’ünün acı günüdür. 17 Ocak 1990 günü Azerbaycanlı kardeşlerimiz Sovyetler birliğinin 80 yıl süren zulmüne başkaldırmış ve bağımsızlık ateşini yakarak, Ebulfeyz Elçibey’in başkanlığını yaptığı Halk Cephesi öncülüğünde zalimlere karşı savaşını sürdürmüştür. O gün Azatlık meydanını özgürlüğüne susamış bir milyon Azerbaycanlı kardeşimiz doldurmuş ve Azatlık haykırışları tüm Sovyet cumhuriyetleri içinde yankılanmıştır. Amaç Sovyet zulmüne son vermek, bağımsızlığına kavuşmak ve Sovyetlerin Ermenistan’a verdiği Azerbaycan topraklarını geri almaktı. Bu kutlu gün isyan sayıldı ve Ruslar 66 bin kişilik bir kuvvetle Azerbaycan’ı işgal etti. Şehitler, yaralananlar, tutuklananlar Azerbaycan Türk’ünü yıldıramadı. Şehitlerini karanfillere sararak bağırlarına bastı. Al bayrağı Bakü’nün tepesine çekti. Bayrak bir defa kalkmıştı ve artık onu hiçbir güç indiremeyecekti. O gün Sovyet Başbakan birinci yardımcısı Haydar Aliyev de harekete ve Halk Cephesine çok büyük destek veriyor ve Sovyetler’in bu haksız hareketini büyük bir cesaretle lanetliyordu” açıklamasın bulundu.

"Şimdi bu cumhuriyetler Azerbaycan için şükran günü düzenlemelidir"
İbrahim Öztek, 30 yıl önce yaşanan o günün Azerbaycan Türk’ünün acımasız Sovyet rejimine karşı şahlanışı oduğunu vurgulayarak, "O günün şehitlerine ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rusların korktuğu oldu ve Azerbaycan’ın bağımsızlık aşkı dev gibi bir ateş oldu ve tüm Sovyet cumhuriyetlerini sardı. Sonunda o koca İmparatorluk parçalandı ve çöktü. Sovyet rejimi altında inleyen 15 cumhuriyet daha özgürlüğüne kavuştu. Şimdi bu cumhuriyetler Azerbaycan için şükran günü düzenlemelidir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
Gürcistan’dan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığıGürcistan’dan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için başsağlığı
Depremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntüDepremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'daki depremi Adıyaman'da hisseden vatandaşlar balkondan atlayarak evden çıktı

Balkondan atlayarak evi terk ettiler

Deprem sırasında ve sonrasında neler yapılmalı, deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında neler olmalı?

Elazığ depremi sonrası 'deprem kahini' Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu

Deprem sonrası Çınar’da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Depremin ardından Diyarbakır'da korkutan görüntü

Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

Deprem bölgesine 4 sahra hastanesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.