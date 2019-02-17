Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Dünden Bugüne Ermeni Saldırganlığı ve Hocalı Soykırımı” isimli konferansta yaptığı açıklamada, "Hocalı Soykırımı nankör bir topluluğun Türk’e ihanet saldırısının son halkasıdır" dedi.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, bugün Çerkezköy Türk Ocakları’nın düzenlemiş olduğu “Dünden Bugüne Ermeni Saldırganlığı ve Hocalı Soykırımı” isimli konferansta geniş bir izleyici kitlesi ile buluştu. Çerkezköy Belediye başkanı, birçok ilçe yöneticisi, öğretmenler, iş adamları ve Sivil Toplum Örgütlerinin katıldığı toplantıda zaman zaman izleyiciler heyecanlarını gizleyemediler. Burak Canda: "Karabağ, derhal Azerbaycan’a teslim edilmelidir"

Atatürk anıtı önünde yapılan basın bildirisi ve açış konuşmasında Çerkezköy Türk Ocakları Başkanı Burak Candaş, "Hocalı katliamı, dünyanın gözleri önünde işlenmiş bir soykırımdır. Bugün de Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bu soykırım, yazılı satırlar arasında kalmış ve maalesef görmezden gelinmektedir. İşgal edilen Azerbaycan toprakları geri iade edilmedikçe bu kanayan yara durmayacaktır. Hocalı, Azerbaycan Türkü’nün derdi olduğu kadar, Türkiye Türkü’nün ve her Türkün derdidir. Karabağ, derhal Azerbaycan’a teslim edilmelidir. Biz ay-yıldızlı Azerbaycan bayrağının bir an evvel Karabağ’da dalgalanmasını hasret, özlemle ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Öztek: "Dünyada en çok soykırıma uğrayan millet Türkler’dir"

Prof. Dr. İbrahim Öztek de, "Konuşmasına son 250 yıldır Balkanlar’da, Kırım’da, Kafkaslar’da, Orta Asya’da, Doğu Türkistan’da, Mora’da, Girit’te, Kıbrıs’ta, Irak ve Suriye’de Türk’e yapılan soykırımları kısa notlar halinde görsel olarak slaytlar eşliğinde anlattı. Dünyada en çok soykırıma uğrayan millet Türkler’dir, Bu soykırımlarla yalnız Balkanlar Kırım ve Kafkaslar’da 10 milyon, Türkistan coğrafyasında ise atmış milyon soydaşımız yok edilmiştir, bu soykırımların son halkası Hocalıdır, fakat bu soykırım Doğu Türkistan’da yine dünyanın gözleri önünde halen devam etmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, Kafkas yaşam alanlarının 6 bin yıldır Türk damgası taşıdığını belirterek, "Bugün burada yaşayan Ermeniler bir topluluktur. Hiçbir zaman devlet ve millet olamamışlardır. Sonradan Hristiyan olan Turani topluluklardır. 1800’lü yıllardan itibaren de özellikle Karabağ bölgesine Ruslar tarafından Osmanlı Türkiye’sinden ve İran coğrafyasından toplanarak getirilmiştir. Bu topluluk, Turanı kavimler içinde, Bizans’ta ve Selçuklular’dan itibaren de Türkler arasında sığıntı olarak yaşamışlardır. Şu var ki, Alpaslan’dan itibaren ve Fatih Sultan Mehmet’le daima Türkler tarafından korunmuş, kollanmış, dillerinde, geleneklerinde ve dinlerinde serbest bırakılmış, Türkler arasında çok rahat ve huzur içinde yaşama imkanı bulmuş bir topluluktur. Ruslar, Birinci Petro ve ikinci Katerina’dan itibaren kendilerini garantiye alma amacı ile Türklerle aralarında Hristiyan bir toplumdan tampon bir bölge oluşturma stratejisi ile Ermenilere sahip çıkmaya başlamışlardır. Ermeniler, tarihi gelişim içinde Önce Ruslar, Birinci Dünya savaşı ve kurtuluş savaşımız günlerinde de Fransız ve İngilizler tarafından 250 yıldır Türklere karşı kullanılmış, halen de kullanılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.