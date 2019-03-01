Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Üsküdar Üniversitesi’nde verdiği bir konferansta, "Hocalı Soykırımı, Türk’e soykırımın en acımasız örneğidir" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek, Hocalı Soykırımı’nın 27. yılı nedeni ile öğretim üyesi olduğu Üsküdar Üniversitesi’nde bir konferans verdi. Konferansa Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul konsolosları Ramiz Hacızade ve Ayaz Pirimov, İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın kızı sayın Timsal Karabekir Yıldıran, Kıbrıs mukavemet teşkilatının kurucularından Kıbrıs Gazisi emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, emekli Tümgeneral Tarık Özkut, birçok öğretim üyesi hocalar, birçok sivil toplum kurumu yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. İbrahim Özek 300’e kadar nadir slaytlar eşliğinde dünyanın en acımasız soykırımı Hocalı’yı tüm incelikleri ile dile getirdiği gibi bu soykırımın büyük oyunun bir parçası olduğunu vurguladı ve bu oyunun Türklere karşı çok özel plan ve projelerle sürdürüldüğünü söyledi.

"Hocalı Soykırımı’nın yaraları henüz kapanmamıştır"

Öztek, dünyada en çok soykırıma uğramış milletin Türkler olduğunu belirterek, "Hocalı, 20. yüzyılda tüm sözde çağdaş ve medeni dünyanın gözleri önünde Azerbaycan, Karabağ ve Hocalı’da yaşayan soydaşlarımıza uygulanan en acımasız soykırımın bir örneğidir. Bugün de yarın da fırsat bulacak tüm düşmanlarımız, Türk’e soykırımdan vazgeçmeyeceklerdir. Aradan 27 yıl geçmesine rağmen Hocalı soykırımının yaraları henüz kapanmamıştır. Karabağ, 6 bin yıldır Türk yurdudur ve bu yurt, kayıtsız şartsız Azerbaycan’a teslim edilmeli ve bu kadim Türk yurdunda Azerbaycan’ın ay-yıldızlı bayrağı dalgalanmalıdır" ifadelerini kullandı.