"Ermeniler her şeylerini Türk’e borçludur"

"Kendilerine Türk tarihinden tarih oluşturmaya çalışan bu açgözlü Ermeni topluluğu her zaman olduğu gibi Türk yurtlarına saldırmayı adet haline getirmiştir" diyen Öztek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2,5 milyon Ermeni, yaşadığı topraklar dışında dünyanın her yerinde düşmanlıklarına devam etmektedir. Ermeni’nin bu Türk düşmanlığı onların yaşam iksiridir. Bu düşmanlık onları ayakta tutmaktadır. Bunu yapmasalar dünyadan silinip gidecekler. Onun içindir ki, Ermeniler her şeylerini Türk’e borçludur. Ermenistan ve Ermeniler’in yaşadıkları coğrafyada hayat bulabilmesi için Azerbaycan ve Türkiye’ye muhtaçtır. Türkiye’de çalışan 50 bine yakın Ermeni hanım Türk çocuklarına dadılık yapmakta ve kazandıkları paralarla Ermenistan’ın ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.

200 yıldır Rusya, daha sonra İngiltere ve Fransa tarafından azdırılıp üzerimize salınan Ermeniler, bugün de Emperyal güçlerin büyük oyunlarının küçük piyonlarıdır. Büyük oyun, Türk milletinin Kafkaslar’da, Azerbaycan’da, Hazar havzasında, Orta Doğu ve Orta Asya’daki zenginliklerinin paylaşımıdır. Azerbaycan petrol ve gaz deposu, Türkiye ise petro-gazın dünyaya taşınacağı arterler üzerindedir. Bu zenginlikleri koruma ve kollama sadece barışın güvercini olmakla değil, aynı zamanda savaşın kartalı olmaktan geçmektedir. Hocalı Soykırımı, Türk’e 250 yıldır sürdürülen soykırımın son örneklerindendir."