İbrahim Parlak Türkiye’ye İade Edilecek mi?

Parlak için ilk olarak 14 yıl önce Detroit Göçmenlik Mahkemesi Türkiye’ye iade edilmesine karar vermişti. Son olaraksa Parlak’ın ABD’den Türkiye’ye iadesi 17 Mart 2017 tarihine kadar ertelenmişti. Parlak’ın, Türkiye’ye iadesi için sürenin dolmasına rağmen gerçekleşmemesinin nedeninin mahkemeye yaptığı yeni bir başvuru olduğu ortaya çıktı.

Parlak’ın Türkiye’ye hemen iade edilmesi gerektiğini savunan bakanlık yetkililerinin, geçen hafta Göçmenlik Mahkemesi Hakimi Katheryn De Angelis’in aldığı erteleme kararını temyiz etmek için bir üst mahkemeye başvuruda bulunduğu bildirildi.

Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı, mahkemenin Parlak’ın Türkiye’ye iadesinin ertelenmesi kararına itiraz etti.

Amerikan Göçmenlik Mahkemesi, PKK üyesi İbrahim Parlak’ın Türkiye’ye iadesini yeniden erteleme kararı aldı. Mahkeme kararını mültecilerin işkence veya ölüm tehdidi altında kendi ülkelerine geri gönderilmelerini engelleyen, ‘Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme’ye dayandırdı.

1988 yılında iki Türk askerinin öldüğü çatışma sonrasında yakalanan Parlak, Türkiye’de terör suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra ABD’ye yerleşip, Michigan eyaletinde restoran işletmeciliğine başlamıştı.

Türkiye, Parlak’ın cezasının tam olmadığını tespit ettikten sonra iadesi için Amerikan Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunmuştu.

Türkiye’ye iadesini önlemek için kampanyalar düzenlendi

Parlak’ın Türkiye’ye iade edilmemesi için bazı senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri devreye girmişti. Kongre’ye yapılan başvuruda Parlak’ın Türkiye’ye iade işleminin dondurulması istendi. Parlak’ın ABD’de kalabilmek için 1999’da yaptığı ‘Yeşil Kart’ başvurusu, yetkililerden terör bağlantılı geçmişini sakladığının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti.

Parlak daha sonra yalan beyan vermekten sınır dışı talebiyle tutuklanarak cezaevine kondu. Michigan’da 10 ay hapis yatan Parlak, daha sonra 50 bin dolar karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Parlak’ın yaşadığı Michigan eyaletinde Türkiye’ye iade edilmesine engel olmak için Amerikan medyasında da yoğun bir kampanya başlatılmıştı.