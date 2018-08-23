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İbrahim Parlak Türkiye’ye İade Edilecek mi?

23.08.2018 00:15 | Son Güncelleme

Amerikan Göçmenlik Mahkemesi, PKK üyesi İbrahim Parlak’ın Türkiye’ye iadesini yeniden erteleme kararı aldı. Mahkeme kararını mültecilerin işkence veya ölüm tehdidi altında kendi ülkelerine geri gönderilmelerini engelleyen, ‘BM İşkenceye Karşı Sözleşme’ye dayandırdı. Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararı temyize götürdü

İbrahim Parlak Türkiye’ye İade Edilecek mi?

Amerikan Göçmenlik Mahkemesi, PKK üyesi İbrahim Parlak’ın Türkiye’ye iadesini yeniden erteleme kararı aldı. Mahkeme kararını mültecilerin işkence veya ölüm tehdidi altında kendi ülkelerine geri gönderilmelerini engelleyen, ‘Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme’ye dayandırdı.

Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı, mahkemenin Parlak’ın Türkiye’ye iadesinin ertelenmesi kararına itiraz etti.

Parlak’ın Türkiye’ye hemen iade edilmesi gerektiğini savunan bakanlık yetkililerinin, geçen hafta Göçmenlik Mahkemesi Hakimi Katheryn De Angelis’in aldığı erteleme kararını temyiz etmek için bir üst mahkemeye başvuruda bulunduğu bildirildi.

ABD hükümetinin itirazında, “hakimin elindeki delilleri iyice tartmadan karar verdiği” görüşünün vurgulandığı belirtildi.

2017 yılında Türkiye’ye iade edilmesi gereken Parlak, geçen yıl yeniden mahkemeye başvurup, gönderilirse işkence göreceği, öldürülebileceğini iddia etmişti.

14 yıl önce iadesine karar verilmişti

Parlak için ilk olarak 14 yıl önce Detroit Göçmenlik Mahkemesi Türkiye’ye iade edilmesine karar vermişti. Son olaraksa Parlak’ın ABD’den Türkiye’ye iadesi 17 Mart 2017 tarihine kadar ertelenmişti. Parlak’ın, Türkiye’ye iadesi için sürenin dolmasına rağmen gerçekleşmemesinin nedeninin mahkemeye yaptığı yeni bir başvuru olduğu ortaya çıktı.

1988 yılında iki Türk askerinin öldüğü çatışma sonrasında yakalanan Parlak, Türkiye’de terör suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra ABD’ye yerleşip, Michigan eyaletinde restoran işletmeciliğine başlamıştı.

Türkiye, Parlak’ın cezasının tam olmadığını tespit ettikten sonra iadesi için Amerikan Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunmuştu.

Türkiye’ye iadesini önlemek için kampanyalar düzenlendi

Parlak’ın Türkiye’ye iade edilmemesi için bazı senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri devreye girmişti. Kongre’ye yapılan başvuruda Parlak’ın Türkiye’ye iade işleminin dondurulması istendi. Parlak’ın ABD’de kalabilmek için 1999’da yaptığı ‘Yeşil Kart’ başvurusu, yetkililerden terör bağlantılı geçmişini sakladığının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti.

Parlak daha sonra yalan beyan vermekten sınır dışı talebiyle tutuklanarak cezaevine kondu. Michigan’da 10 ay hapis yatan Parlak, daha sonra 50 bin dolar karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Parlak’ın yaşadığı Michigan eyaletinde Türkiye’ye iade edilmesine engel olmak için Amerikan medyasında da yoğun bir kampanya başlatılmıştı.

ABD vatandaşı olması için tasarı sunulmuştu verilmişti

Eski Demokrat Senatör Carl Levin ile Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Fred Upton tarafından sunulan tasarıda, İbrahim Parlak için, "O örnek bir göçmen, iyi bir yurttaş olmuştur" denilmişti.

Parlak'ın, Türkiye'ye iadesini önlemek amacıyla, ABD Kongresi'ne Amerikan vatandaşı olması için Levin ve Upton tarafından birkaç kez tasarı sunulsa da bunlar kabul edilmemişti.

Karayılan kaçtı Parlak yakalandı

Parlak, PKK adına 1980-1988 yıllarında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde propaganda çalışmaları yaptı. Daha sonra PKK'nın çeşitli kamplarında askeri eğitim gördü.

Parlak, Türkiye’de yakalanmadan önce Suriye'de bir örgüt evinde Abdullah Öcalan’la buluştu. Öcalan’la buluşmasının ardından, aralarında PKK’nın lider kadrosundan olan Murat Karayılan’ın da bulunduğu bir grup PKK’lı ile bazı eylemler yapmak için Suriye sınırından Türkiye'ye sızmak istedi.

Sınırda Türk güvenlik güçlerinin PKK’lıları fark etmesinin ardından çatışma çıktı ve iki Türk askeri çatışmada öldü. Çatışmadan sonra, Murat Karayılan kaçtı, yakalanan İbrahim Parlak, 18 ay hapis yattıktan sonra ABD'ye kaçtı ve siyasi iltica talebinde bulundu.

Parlak’ın ABD’ye yerleşmesinden sonra Malatya ‘Devlet Güvenlik Mahkemesi’ (DGM), Parlak'ı 6 yıl hapse mahkum etmiş, cezasını tamamlaması için gıyabında tutukluma emri çıkartarak, ABD makamlarından Parlak'ın Türkiye'ye iadesini talep etmişti.

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