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İbrahim Reisi: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Reisi kazandı

19.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi olarak gösterilen muhafazakar aday İbrahim Reisi, devam eden oy sayımlarına rağmen 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazanıyor.

İbrahim Reisi: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Reisi kazandı

İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi olarak gösterilen muhafazakar aday İbrahim Reisi, devam eden oy sayımlarına rağmen 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazanıyor.

Reisi'nin üç rakibi ve görevi teslim edecek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Ruhani yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini söyledi.

Devlet televizyonuna göre Reisi şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 62'sini aldı.

Toplamda 59 milyon seçmen bulunan İran'da toplam 28 milyon civarında oy kullanıldığı tahmin ediliyor.

60 yaşındaki İbrahim Reisi, İran'da yargı erkinin başında bulunuyordu. 2019'daki seçimlerde Hasan Ruhani karşısında aday olsa da başarılı olamamıştı.

Reisi kendisini İran'daki ekonomik sorunlar ve yolsuzlukla en iyi mücadele edebilecek aday olarak tanıtıyor.

Öte yandan adaylar belirlenirken birçok isme izin çıkmaması, ardından seçime günler kala bazı adayların diskalifiye edilmesi, ülkede tartışmalara yol açtı. Reisi'nin aslında rakipsiz yarıştırıldığını ifade eden muhalifler ve reform yanlıları, seçimi boykot çağrıları yaptı.

İran'da cumhurbaşkanı, dini liderden sonra en yetkili ikinci kişi.

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