"Türk askerinin yardımıyla 1918 yılında İstanbul'a gelen ve sanata olan bağlılığı sayesinde resim sanatının öncü şahsiyetleri arasında yer alan ressam İbrahim Safi, kültürel birlikteliğimizin önemli bir simgesidir. Bu nedenle Safi'nin çeşitli koleksiyonlardaki çalışmalarının yanı sıra mektup, belge ve sergi davetiyelerinin de yer aldığı bir kitap hazırlandı. 'İbrahim Safi - Resimler, Mektuplar, Belgeler' adlı bu kitapta ilk kez okuyacağınız mektuplardan da görüleceği üzere, vatani görevini yerine getirmek için 1942 yılında 44 yaşında dilekçe vererek gönüllü olarak askere gitmiştir. Azerbaycan doğumlu İbrahim Safi'nin Türk resim sanatının gelişimine yaptığı katkı çok önemlidir."

İbrahim Safi'nin sanata olan bağlılığı ve azmi sayesinde resim sanatının öncü şahsiyetlerinden biri haline geldiğini ifade eden Hacıyev, şunları kaydetti:

Kitabın iki kardeş ülke olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ortaya koyulan kararlı tutumun güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Ekonomik ve siyasi alanda gelişen ilişkilerimizin kültürel alanda da gelişmesi lazımdır. İbrahim Safi'nin bu kitabı ilişkilerimizin kültürel alanda gelişmesinin bir örneği ve hatta küçük bir aşaması olarak görülebilir. İki kardeş ülke arasında kültürel nitelikli köprülerin kurulmasından bahsederken bu hususta eşsiz katkı ve gayretleri olan Ulu Önder Haydar Aliyev'i saygı ve minnetle anıyor, doğumunun 96. senesini her yıl olduğu gibi İstanbul'da ismini taşıyan parkta yad edeceğimizi belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Yayın yönetmenliğini Enis Batur'un yaptığı Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan "İbrahim Safi - Resimler, Mektuplar, Belgeler" adlı kitapta ünlü ressamın eserleri, mektup, belge ve sergi davetiyeleri bir araya getirildi.

- İbrahim Safi kimdir?

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 1898 yılında dünyaya gelen İbrahim Safi'nin asıl ismi Rahman Safiyev'dir.