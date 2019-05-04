İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, "Türk askerinin yardımıyla 1918 yılında İstanbul'a gelen ve sanata olan bağlılığı sayesinde resim sanatının öncü şahsiyetleri arasında yer alan ressam İbrahim Safi, kültürel birlikteliğimizin önemli bir simgesidir." dedi.
AA muhabirine açıklama yapan Hacıyev, yirminci yüzyıl Türk resim sanatının büyük ustası İbrahim Safi'nin 1898 yılında Azerbaycan'ın Türkiye sınırına tek kara yolu çıkışı olan Nahçıvan'da dünyaya geldiğini belirtti.
Hacıyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki manevi köprülerin sağlam tutulması açısından Safi'nin hayatının ve 15 binin üzerindeki eserinin önemli bir yeri olduğuna dikkati çekti.
İbrahim Safi'nin sanata olan bağlılığı ve azmi sayesinde resim sanatının öncü şahsiyetlerinden biri haline geldiğini ifade eden Hacıyev, şunları kaydetti:
"Türk askerinin yardımıyla 1918 yılında İstanbul'a gelen ve sanata olan bağlılığı sayesinde resim sanatının öncü şahsiyetleri arasında yer alan ressam İbrahim Safi, kültürel birlikteliğimizin önemli bir simgesidir. Bu nedenle Safi'nin çeşitli koleksiyonlardaki çalışmalarının yanı sıra mektup, belge ve sergi davetiyelerinin de yer aldığı bir kitap hazırlandı. 'İbrahim Safi - Resimler, Mektuplar, Belgeler' adlı bu kitapta ilk kez okuyacağınız mektuplardan da görüleceği üzere, vatani görevini yerine getirmek için 1942 yılında 44 yaşında dilekçe vererek gönüllü olarak askere gitmiştir. Azerbaycan doğumlu İbrahim Safi'nin Türk resim sanatının gelişimine yaptığı katkı çok önemlidir."
Kitabın iki kardeş ülke olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ortaya koyulan kararlı tutumun güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Ekonomik ve siyasi alanda gelişen ilişkilerimizin kültürel alanda da gelişmesi lazımdır. İbrahim Safi'nin bu kitabı ilişkilerimizin kültürel alanda gelişmesinin bir örneği ve hatta küçük bir aşaması olarak görülebilir. İki kardeş ülke arasında kültürel nitelikli köprülerin kurulmasından bahsederken bu hususta eşsiz katkı ve gayretleri olan Ulu Önder Haydar Aliyev'i saygı ve minnetle anıyor, doğumunun 96. senesini her yıl olduğu gibi İstanbul'da ismini taşıyan parkta yad edeceğimizi belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Yayın yönetmenliğini Enis Batur'un yaptığı Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan "İbrahim Safi - Resimler, Mektuplar, Belgeler" adlı kitapta ünlü ressamın eserleri, mektup, belge ve sergi davetiyeleri bir araya getirildi.
- İbrahim Safi kimdir?
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 1898 yılında dünyaya gelen İbrahim Safi'nin asıl ismi Rahman Safiyev'dir.
Halk ozanı olan babasını üç yaşında kaybeden ünlü ressam, küçük yaşlarından itibaren resim yapmaya başladı. Kadim Türk toprağı Erivan'da resim okulunda okuyan, 1917 yılındaki Bolşevik ihtilali sonrasında bölgeyi saran karmaşa sonucunda Türk ordusunun yardımıyla 1918 yılında İstanbul'a ulaşan Safi, Sanayi-i Nefise Mektebi'nde İbrahim Çallı'dan ders aldı.
Namık İsmail'in atölyesinde çalışmalarını sürdüren Safi, 1942 yılında dilekçe vererek gönüllü olarak askere gitti. İstanbul'un Sultanahmet, Sarayburnu ve Eminönü semtlerinde peyzaj resimleri yapan Safi'nin çalışmaları, Türkiye'de resim sanatına ilginin artmasıyla 1960'lı yıllarda piyasada büyük talep görmeye başladı.
İbrahim Safi 100. kişisel sergisinin açıldığı 5 Mayıs 1983 tarihinden birkaç gün sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı İstanbul'daki Nişantaşı hastanesinde hayatını kaybetti.
Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun girişimleriyle Beyoğlu Belediyesi tarafından İbrahim Safi'nin yaşadığı İstiklal Caddesi Postacılar Sokağı'nın girişine hatıra tabelası asıldı.
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