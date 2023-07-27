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İbrahim Saraçoğlu bir numaralı besinini açıkladı! C vitamini deposu, protein bombası

27.07.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmek hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için önem taşıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamalarla sık sık faydalı besinler hakkında bilgi veriyor. Saraçoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada yanına alacağı tek bir besin olsa hangisini seçeceğini açıkladı. O besini duyanlar çok şaşırdı.

İbrahim Saraçoğlu bir numaralı besinini açıkladı! C vitamini deposu, protein bombası

Şifa kaynağı olan ısırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek antioksidan içeren ısırgan birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında ısırgan ile ilgili açıklama yapan İbrahim Saraçoğlu "Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan" dedi.

"YANIMA ALACAĞIM BİR NUMARALI BESİN"

İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada "Isırgan layık olduğu yere getirilemedi. Bana deseler ki beş tane şansınız var, birini seçmeniz gerek. Yanıma alacağım bir numaralı besin ısırgan. İşin aslını bilmeyen insanlar karaciğeri yorar diyorlar. Külliyen yanlış, yalan. Portakalın c vitamini var, ısırganda portakaldan 7 kat fazla c vitamini var. Soya fasulyesi protein bombası derler ısırgan daha üstün. Taze ısırganda yüzde 9 civarında protein bulunurken kurutulmuşunda yüzde 40 protein var. Isırganın böreği, çorbası yapılıyor. Bugün Fransa'da ısırgan yemekleri yapan özel restoranlar var." dedi.

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Saraçoğlu açıklamasında "Sodyum gulutemat katkı maddesi gıdalara sarı rengi verir. Bu madde ürtikeri tetikleyebiliyor. Bu ürtikerin en mükemmel çözümü ısırgan çayı içmektir." sözlerine de yer verdi.

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ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI

İdrar söktürücüdür

Isırgan otu mucizevi bir şekilde idrar söktürür. Fincanlardan eksik olmayan ısırgan otu beslenme düzeninde önemli bir yer tutar. Ödemden kurtulmak isteyenler güvenle tüketebilir.

Kalp sağlığını korur

Isırgan otu kalp sağlığını koruyarak tansiyona iyi gelir. Kan dolaşımını düzenleyen, kırmız kan hücreleri üretimini artıran ısırgan otu, bu özellikleri ile tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Alerjilere iyi gelir

Alerjik reaksiyonların başlıca nedeni, vücutta biriken zehirli kimyasallardır. Alerjiye neden olan kimyasalların zehirli olma şartı yoktur. Isırgan otunu kullanarak alerjilerinizi en aza indirebilirsiniz.

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ISIRGAN OTU KİMLERE ÖNERİLMEZ?

Hipoglisemi şikayeti olanlar
Trombozit düşüklüğü olanlar
Menopoz dönemindeki kadınlar

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ısırgan otu ibrahim saraçoğlu

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