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  4. İbrahim Saraçoğlu Japonların en sevdiği bitkiyi açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor

İbrahim Saraçoğlu Japonların en sevdiği bitkiyi açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor

03.08.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı besinler tüketmenin vücuda birçok faydası bulunuyor. Beslenme düzenine katılan her sağlıklı besin vücuttaki farklı noktalara etki ediyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da yaptığı açıklamalarla sık sık faydalı besinler hakkında bilgi veriyor. Saraçoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada Japonların en sevdiği bitkiyi açıkladı. İşte faydaları saymakla bitmeyen o bitki…

İbrahim Saraçoğlu Japonların en sevdiği bitkiyi açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak, hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için çok önemli. Beslenme düzenine katılması gereken bitkilerden olan kırkkilit bitkisi de adeta bir şifa kaynağı. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında bu besini tüketmenin sayısız faydasına değindi.

"KIYMETİNİ EN İYİ JAPONLAR BİLİYOR"

Mynet'in haberine göre; “Japonların en sevdiği tıbbi aromatik bitkiler arasında” diyen Saraçoğlu açıklamasında “Aritminiz varsa, mesane ve idrar kesesi probleminiz varsa bunu tüketmelisiniz. Mesane kanseri sonrası tekrar bir nüks yaşanmasını istemiyorsanız kırkkilit çayını içeceksiniz. Ama bunu düzenli yapmalısınız. Bunu en az bir ay içmelisiniz. Daha sonra 15 gün ara vereceksiniz, sonra tekrar bir ay içeceksiniz. Adamın kalp damarları yağlanmış, tıkanmış. Bir haftalık kür ile asla bu ortadan kalkmaz. 20 yıldır yanlış beslendikten sonra bu bir haftada asla düzelmez. Bunun kıymetini en iyi Japonlar biliyor.” cümlelerine yer verdi.

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FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bel ve boyun fıtığına karşı
Ritim bozukluğuna karşı
Kistik fibrozise karşı ve tedaviyi destekleyici
Kas ve kemik güçsüzlüğüne karşı

kırkilit-bitkisi

Sperm sayısı azlığında yardımcı
Multipl Skleroz şikayerlerini geciktirici
Terleme şikayetlerini azaltıcı
Karaciğer kanserine karşı

ibrahim-saraçoğlu

Radyoterapi ve kemoterapi sürecinde yardımcı
İdra yapma zorluğuna karşı
Kanamayı durdurucu
Varis şikayetlerine karşı
Sofra ve böbrek taşı oluşumunu engelleyici

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