İbrahim Saraçoğlu Japonların en sevdiği bitkiyi açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak, hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için çok önemli. Beslenme düzenine katılması gereken bitkilerden olan kırkkilit bitkisi de adeta bir şifa kaynağı. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında bu besini tüketmenin sayısız faydasına değindi.
Mynet'in haberine göre; “Japonların en sevdiği tıbbi aromatik bitkiler arasında” diyen Saraçoğlu açıklamasında “Aritminiz varsa, mesane ve idrar kesesi probleminiz varsa bunu tüketmelisiniz. Mesane kanseri sonrası tekrar bir nüks yaşanmasını istemiyorsanız kırkkilit çayını içeceksiniz. Ama bunu düzenli yapmalısınız. Bunu en az bir ay içmelisiniz. Daha sonra 15 gün ara vereceksiniz, sonra tekrar bir ay içeceksiniz. Adamın kalp damarları yağlanmış, tıkanmış. Bir haftalık kür ile asla bu ortadan kalkmaz. 20 yıldır yanlış beslendikten sonra bu bir haftada asla düzelmez. Bunun kıymetini en iyi Japonlar biliyor.” cümlelerine yer verdi.
Bel ve boyun fıtığına karşı
Ritim bozukluğuna karşı
Kistik fibrozise karşı ve tedaviyi destekleyici
Kas ve kemik güçsüzlüğüne karşı
Sperm sayısı azlığında yardımcı
Multipl Skleroz şikayerlerini geciktirici
Terleme şikayetlerini azaltıcı
Karaciğer kanserine karşı
Radyoterapi ve kemoterapi sürecinde yardımcı
İdra yapma zorluğuna karşı
Kanamayı durdurucu
Varis şikayetlerine karşı
Sofra ve böbrek taşı oluşumunu engelleyici