İbrahim Saraçoğlu Japonların en sevdiği bitkiyi açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak, hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak için çok önemli. Beslenme düzenine katılması gereken bitkilerden olan kırkkilit bitkisi de adeta bir şifa kaynağı. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında bu besini tüketmenin sayısız faydasına değindi.

"KIYMETİNİ EN İYİ JAPONLAR BİLİYOR"

Mynet'in haberine göre; “Japonların en sevdiği tıbbi aromatik bitkiler arasında” diyen Saraçoğlu açıklamasında “Aritminiz varsa, mesane ve idrar kesesi probleminiz varsa bunu tüketmelisiniz. Mesane kanseri sonrası tekrar bir nüks yaşanmasını istemiyorsanız kırkkilit çayını içeceksiniz. Ama bunu düzenli yapmalısınız. Bunu en az bir ay içmelisiniz. Daha sonra 15 gün ara vereceksiniz, sonra tekrar bir ay içeceksiniz. Adamın kalp damarları yağlanmış, tıkanmış. Bir haftalık kür ile asla bu ortadan kalkmaz. 20 yıldır yanlış beslendikten sonra bu bir haftada asla düzelmez. Bunun kıymetini en iyi Japonlar biliyor.” cümlelerine yer verdi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bel ve boyun fıtığına karşı

Ritim bozukluğuna karşı

Kistik fibrozise karşı ve tedaviyi destekleyici

Kas ve kemik güçsüzlüğüne karşı

Sperm sayısı azlığında yardımcı

Multipl Skleroz şikayerlerini geciktirici

Terleme şikayetlerini azaltıcı

Karaciğer kanserine karşı

Radyoterapi ve kemoterapi sürecinde yardımcı

İdra yapma zorluğuna karşı

Kanamayı durdurucu

Varis şikayetlerine karşı

Sofra ve böbrek taşı oluşumunu engelleyici

