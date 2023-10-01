İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize kür! Karaciğeri yeniden doğmuş gibi yapıyor

Uzmanlar karaciğerin 500'e yakın görevi bulunduğunu belirtiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun açıkladığı kür karaciğerin adeta yeniden temizlenmesini sağlıyor.

"KARACİĞERİNİZDE OLUŞAN YORGUNLUĞU YENECEKSİNİZ"

Uzman isim konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karaciğer yenileme kürü, karaciğeri yorulan, karaciğerinde toksin biriken yani bu kür ile karaciğer hücrelerinin kendisini yenileme hızını arttırıyorsunuz. Bu kürü kullanarak karaciğeri yoran, kızartmalar, cipsler ve tatlıların karaciğerinizde oluşan yorgunluğu yeneceksiniz."

KARCİĞER YENİLEME KÜRÜ

Malzemeler:

5-6 adet maydanoz

1 adet limon

2 diş ezilmiş sarmısak

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

Karaciğer yenileme kürünün yapılışı:

1 kahve fincanı sızma zeytinyağına, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5-6 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz ve 5-6 damla sıkılmış limon suyu ekleyin.

Bahsi geçen kürü 15 gün süresince her sabah aç karnına içtiğinizde karaciğerinizin arındığını ve göbeğinizin erdiğini göreceksiniz.

