İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize kür! Zayıflamak isteyenler dikkat, her bir yağ hücresini cayır cayır yakıyor

Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor. Uzmanlar, kilo sorunu olan kişilerin beslenme düzenine dikkat etmeleri ve egzersiz yapmaları konusunda uyarıyor. Beslenme düzeni hastalıklara karşı vücudu korur. Bu kapsamda birçok bitki ve gıda sayısız fayda sağlıyor. Prof. Dr. Saraçoğlu düzenli tüketildiği takdirde zayıflama sürecini hızlandıran bir küre değindi.

YALNIZ KİLO VERDİRMİYOR VÜCUT SAĞLIĞINA DA KATKI SAĞLIYOR

İbrahim Saraçoğlu'nun açıkladığı ceviz suyu zayıflamaya yardımcı olmakla kalmıyor genel vücut sağlığına da katkı sağlıyor.

Gece yatmadan önce mutlaka bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletmeniz gerekiyor. Uzman isim, sabah aç karna suyu içip cevizlerin tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI

Ara öğünlerde alındığında tok tutup kilo vermeye yardımcı olur,

Karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler,

Ceviz suyu protein içeriği nedeniyle yağ yakmayı hızlandırır,

Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini korur

