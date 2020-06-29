İbrahim Tatlıses aşkı 25 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu! 'Kadınsız yapamam'

İbrahim Tatlıses, yeni sevgilisi Gülçin Karakaya’yla ilk kez görüntülendi. Kısa bir süre önce ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü türkücü, genç sevgilisiyle ilk kez Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa” programında kameralar karşısına geçti. Tatlıses, sevgilisi Gülçin Karakaya’yla Bodrum’daki yazlığında tatil yapıyor.

Ünlü türkücünün 25 yaşında ve İzmirli olan Karakaya’yla bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı öğrenildi.

Tatlıses, program esnasında genç sevgilisine bakarak “Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın” demesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Karakaya’nın Tatlıses’in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.

EVLENECEKLER Mİ?

7 çocuk ve 9 torun sahibi 68 yaşındaki sanatçının sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ise 43. İlk evliliğini Adalet Tatlıses’le yapan daha sonra da Ayşegül Yıldız’la evlenen Tatlıses, 2013 yılında boşanmıştı. Sanatçının 3. kez nikâh masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

İbrahim Tatlıses ile bir buçuk yıldır sevgili olan Gülçin Karakaya 25 yaşında ve İzmirli.

