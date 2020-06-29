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İbrahim Tatlıses aşkı 25 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu! 'Kadınsız yapamam'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 09:05 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, yeni sevgilisi Gülçin Karakaya ile gündeme bomba gibi düştü. Yaş farkı 43 olan çift herkesi şoke etti. İbo yaptığı açıklamada "Ben kadınsız yapamam” dedi. Herkes Gülçin Karakaya'yı merak etti.

İbrahim Tatlıses, yeni sevgilisi Gülçin Karakaya’yla ilk kez görüntülendi. Kısa bir süre önce ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü türkücü, genç sevgilisiyle ilk kez Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa” programında kameralar karşısına geçti. Tatlıses, sevgilisi Gülçin Karakaya’yla Bodrum’daki yazlığında tatil yapıyor.

Ünlü türkücünün 25 yaşında ve İzmirli olan Karakaya’yla bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı öğrenildi.

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Tatlıses, program esnasında genç sevgilisine bakarak “Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın” demesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Karakaya’nın Tatlıses’in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyorİbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor

EVLENECEKLER Mİ?

7 çocuk ve 9 torun sahibi 68 yaşındaki sanatçının sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ise 43. İlk evliliğini Adalet Tatlıses’le yapan daha sonra da Ayşegül Yıldız’la evlenen Tatlıses, 2013 yılında boşanmıştı. Sanatçının 3. kez nikâh masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu.

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GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

İbrahim Tatlıses ile bir buçuk yıldır sevgili olan Gülçin Karakaya 25 yaşında ve İzmirli.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
waybe dedesi yaşında insan iki gün sonra ayrılırlar zaten ibonun bi ayağı toprağa bakıo buda üç beş ne kopartırsam die düşünüyodur mağlum kriz dönemindeyiz
Sanat camiasından tepki bekliyoruz. Bunu bir din adamı yapsa kendisine neler söylenirdi acaba? Ülkede tek taraflı ve son derece art niyetli bir bakış açısı var.
Vallahi doğruysa,tek söz var söylenecek,midem bulandı,yuuuuhhh!Kızlarınızı takip edin biraz n yapıyorlar kimlerle görüşüyorlar,daha doğrusu kız,erkek farketmez biraz ilgi,vallahi pes artık.
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