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İbrahim Tatlıses’e hapis cezası

23.09.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Tatlıses’e hapis cezası

İbrahim Tatlıses’in yargılandığı davada sonuç çıktı. Tatlıses TV'de genel müdür olarak çalışan 36 yaşındaki Fulya Akbay Toprak, kendisine tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcının 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı.

Hürriyet’in haberine göre; mahkeme, Tatlıses'e hakaret suçundan 740 TL para cezası, tehdit suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

"İBRAHİM TATLISES HAKARET İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİ"

Fulya Akbay Toprak'ın avukatı Şeyda Yıldırım, "İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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TATLISES: USULSÜZLÜK YAPILDIĞINI ÖĞRENDİM, MESAJLAR BANA AİT DEĞİL

Soruşturmada ifade veren İbrahim Tatlıses ise, "Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerine son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir" dedi.

2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

3 hafta önce sonuçlanan davada mahkeme, İbrahim Tatlıses'e 'hakaret' suçundan 740 lira adli para cezası, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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İbrahim Tatlıses
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