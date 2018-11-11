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İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün havacılık şirketi olan Tarkim'in sahibi İbrahim Faruk Bayındır hakkında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i dolandırdığı gerekçesiyle dava açıldı. Bayındır hakkında dolandırıcılık suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

FETÖ havacılık şirketi Tarkim'in sahibi İbrahim Faruk Bayındır hakkında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e 600 bin dolar zararına uçak sattığı gerekçesiyle dava açıldı. Bayındır hakkında dolandırıcılık suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İbrahim Tatlıses'in ifadeleri de yer aldı.

Tatlıses ifadesinde, Bayındır hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği yönünden basına da yansıyan iddiaların bulunduğu ve şahsın şirketlerine kayyum atandığını belirtti. Tatlıses, pilotunun yönlendirmesiyle özel jet almaya karar verdiğini, önceden şüpheli Faruk Bayındır'ın şirketinde eğitim aldığı için pilotun kendisini oraya yönlendirmesinden sonra uçağın özelliklerini ve fiyatını öğrendiğini kaydetti. Sonradan uçağı Almanya'ya kontrole gönderdiğini, burada hurda nitelikte olduğunu öğrendiğini belirten Tatlıses, sözleşmeyi yaparken Mega Trans Şirketi olarak anlaşmayı imzaladığını ve Bayındır'ın havacılık sektöründeki konumunu kullanarak kendisine 600 bin dolar zararına uçak sattığını söyledi.

İddianamede, 'dolandırıcılık' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından hakkında soruşturma açılan Bayındır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında yakalama kararı çıkarıldığı, Bayındır'ın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasında dava açıldığı, dolandırıcılık suçu yönünden dosyanın tefrik edildiği, şüpheli hakkında birden fazla yakalama emrinin bulunduğu, ancak şahsın yakalanamadığı ve beyanının alınamadığı kaydedildi. (Sabah)

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İbrahim Tatlıses İbrahim Faruk Bayındır FETÖ Tarkim

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