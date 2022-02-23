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İbrahim Tatlıses’e kötü haber! Kazandığı AVM ihalesi iptal edildi

23.02.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından yapılan, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kazandığı alışveriş merkezinin yapımı ve işletilmesi ihalesi iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak sözleşme iptal edilmiştir” denildi.

İbrahim Tatlıses’e kötü haber! Kazandığı AVM ihalesi iptal edildi

Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi'nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için geçen yıl 28 Aralık'ta ihale yaptı.

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TATLISES'İN ŞİRKETİ KAZANMIŞTI

Kapalı teklif usulü ihaleyi, sanatçı İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı.

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İbrahim Tatlıses ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşme imzaladı.

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BELEDİYE DUYURDU: İPTAL EDİLDİ

700 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen projenin ihalesi, Burhaniye Belediyesi tarafından iptal edildi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediyemizce 23 yıllık üst kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan alışveriş merkezi sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçimindeki kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi. (DHA)

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İbrahim Tatlıses
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