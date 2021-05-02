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  4. İbrahim Tatlıses evlendi! | İbrahim Tatlıses'in yeni eşi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında? İşte İbrahim Tatlıses'in eşi hakkında detaylar

İbrahim Tatlıses evlendi! | İbrahim Tatlıses'in yeni eşi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında? İşte İbrahim Tatlıses'in eşi hakkında detaylar

02.05.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show programı ile bu yıl tekrar izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarındaki İbo Show programında evlendiğini açıkladı. İbrahim Tatlıses, 5. eşi olan Gülçin Karakaya olan birlikteliği için "Mutluyum. Gülçin bana çok iyi bakıyor." dedi. Kısa sürede gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Gülçin Karakaya'nın kim olduğu ise merak ediliyor. İşte, İbrahim Tatlıses'in yeni eşi hakkında merak edilenler...

İbrahim Tatlıses evlendi! | İbrahim Tatlıses'in yeni eşi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında? İşte İbrahim Tatlıses'in eşi hakkında detaylar

Yıllar sonra tekrar ekranlara gelen İbo Show programında, Gülçin Karakaya ile evlendiğini duyuran İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Gülçin Karakaya kısa bir sürede birçok kişinin merak ederek araştırmaya başladığı bir isim oldu. İkiliyi, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız tanıştırmıştı.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'le yaptığı evlilik ile gündeme geliyor. 26 yaşında olan Gülçin Karakaya ile 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 1,5 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Tatlıses'i, Gülçin Karakaya ile eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırmıştı.

gülçin karakaya
İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses, aylar önce yaptığı bir paylaşımda Gülçin Karakaya'yı asistanı olarak tanıtmıştı.

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Canlı yayında evlendiğini duyuran İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

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69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya'nın aile içinde kıyılan bir nikahla dünyaevine girdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses İbo Show
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah ıslah eylesin sizi kızım nasıl bir mide var sende para için yapilirmi yazık ya
gulcin karakaya kim diye soruluyor yaaa para için gururunu onurunu satan kadın derim
nasıl bir mide yahu

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