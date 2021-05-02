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İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in kendinden 43 yaş küçük eşi kim?

02.05.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan İbo Show ile yakın zamanda ekranlara dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses bir süredir Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyordu. İbo Show programında İbrahim Tatlıses bir sürprize imza attı ve konuklarla yaptığı sohbet sırasında beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı. Peki İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in kendinden 43 yaş küçük eşi kim? İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in kendinden 43 yaş küçük eşi kim?

Türkücü İbrahim Tatlıses uzun bir süredir aşk hayatıyla gündemdeydi. Star TV'de yayınlanan İbo Show programının yeni bölümünde İbrahim Tatlıses sürpriz bir açıklamada bulundu ve yeniden evlendiğini açıkladı. Peki İbrahim Tatlıses evlendi mi, eşi kim?

İBRAHİM TATLISES EVLENDİ Mİ? İBRAHİM TATLISES'İN EŞİ GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show ile seneler sonra ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza attı ve beşinci defa evlilik yaptığını açıkladı.

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Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını açıklayan Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

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Uzun zamandır Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in açıklamaları kafa karıştırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar "Espri mi, yoksa gerçek mi" tartışmalarına sebep oldu.

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İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya'nın 26 yaşında olduğu biliniyor. Gülçin Karakaya "imgulckarakaya" Instagram hesabını kullanıp, paylaşımlar yapıyor.

ESKİ EŞİ TANIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz yıldan beri çok konuşulan ilişkide İbrahim Tatlıses’in, Gülçin Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenilmişti. Sanatçı 2019 Ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düşmüştü:

“Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”

Gülçin Karakaya'nın geçtiğimiz Mart ayında yaptığı ve sosyal medya üzerinden paylaştığı imaj değişikliği de olay olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
su paranın gözü kör olsun
Tatlıses 29 yaşında ilk evliliğini yapmış olsa 40 yaşında kızı olurdu. Yani kızı yaşında biri ile diyecem değil. Torunu yaşında biri ile evlendi adam. Para her kapıyı açıyor
Bu haliyle bile hala bu işlerin peşinde koşuyor ayıptır yaa !!

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