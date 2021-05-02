İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in kendinden 43 yaş küçük eşi kim?

Türkücü İbrahim Tatlıses uzun bir süredir aşk hayatıyla gündemdeydi. Star TV'de yayınlanan İbo Show programının yeni bölümünde İbrahim Tatlıses sürpriz bir açıklamada bulundu ve yeniden evlendiğini açıkladı. Peki İbrahim Tatlıses evlendi mi, eşi kim?

İBRAHİM TATLISES EVLENDİ Mİ? İBRAHİM TATLISES'İN EŞİ GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show ile seneler sonra ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza attı ve beşinci defa evlilik yaptığını açıkladı.

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını açıklayan Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

Uzun zamandır Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in açıklamaları kafa karıştırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar "Espri mi, yoksa gerçek mi" tartışmalarına sebep oldu.