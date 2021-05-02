İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in kendinden 43 yaş küçük eşi kim?

Türkücü İbrahim Tatlıses uzun bir süredir aşk hayatıyla gündemdeydi. Star TV'de yayınlanan İbo Show programının yeni bölümünde İbrahim Tatlıses sürpriz bir açıklamada bulundu ve yeniden evlendiğini açıkladı. Peki İbrahim Tatlıses evlendi mi, eşi kim?
Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show ile seneler sonra ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza attı ve beşinci defa evlilik yaptığını açıkladı.
Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını açıklayan Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.
Uzun zamandır Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in açıklamaları kafa karıştırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar "Espri mi, yoksa gerçek mi" tartışmalarına sebep oldu.
İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya'nın 26 yaşında olduğu biliniyor. Gülçin Karakaya "imgulckarakaya" Instagram hesabını kullanıp, paylaşımlar yapıyor.
Geçtiğimiz yıldan beri çok konuşulan ilişkide İbrahim Tatlıses’in, Gülçin Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenilmişti. Sanatçı 2019 Ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düşmüştü:
“Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”
Gülçin Karakaya'nın geçtiğimiz Mart ayında yaptığı ve sosyal medya üzerinden paylaştığı imaj değişikliği de olay olmuştu.
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