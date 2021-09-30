İbrahim Tatlıses gözdağı verdi: İpime sarılan sarılana, o ipi kesersem...

Geçtiğimiz hafta D Magazin'den Asiye Acar'a röportaj veren İbrahim Tatlıses, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" demişti. Ünlü türkücünün bu sözleri, Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Adalet Sara'yı kızdırdı.

Ahmet Tatlıses, annesi Adalet Sara'nın çok konuşulacak açıklamasına kalp emojisiyle destek verdi. Adalet Sara'nın sert sözleri sonrası İbrahim Tatlıses adeta gözdağı verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan 69 yaşındaki Tatlıses, "Tabi İbrahim Tatlıses geri geldi. İpime sarılan sarılana, o ipi kesersem herkes yere çakılır uyarayım. Aslında muhatap bile olmak istemiyorum ama bir cevap vermek de gerekiyor ki herkes haddini bilsin" dedi.



