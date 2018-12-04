İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

30’a yakın sanatçının sahne aldığı lansmanın çok özel bir de konuğu vardı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Ahmet Selçuk İlkan’ın 41.sanat yılı kutlamasına İzmir’den görüntülü bağlantı ile katıldı.Oldukça duygusal anların yaşandığı kutlamada Tatlıses hem duygulandı hemde duygulandırdı.Tatlıses’in canlı bağlanmasıyla salonda kopan alkış tufanı karşısında ünlü sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı.Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız adlı parçası arka planda çalınan ünlü türkücü uzun süre hüngür hüngür ağladı.Salonda ağlayanların arasında Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de vardı.