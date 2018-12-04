MAGAZİN

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 16:36 | Son Güncelleme

Ahmet Selçuk İlkan’ın 41.sanat yılı kutlaması ve yeni çıkacak olan albümünün lansmanı dün akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gecede İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı.

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

30’a yakın sanatçının sahne aldığı lansmanın çok özel bir de konuğu vardı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Ahmet Selçuk İlkan’ın 41.sanat yılı kutlamasına İzmir’den görüntülü bağlantı ile katıldı.Oldukça duygusal anların yaşandığı kutlamada Tatlıses hem duygulandı hemde duygulandırdı.Tatlıses’in canlı bağlanmasıyla salonda kopan alkış tufanı karşısında ünlü sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı.Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız adlı parçası arka planda çalınan ünlü türkücü uzun süre hüngür hüngür ağladı.Salonda ağlayanların arasında Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de vardı.


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ibrahim tatlıses ağladı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zamanın da o kadar nefret ettirdin ki kendinden.. artık hiç bir haline acımıyorum..
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