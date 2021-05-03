İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya resmi nikah yapmadı mı? Şoke eden sözler!

26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile bir buçuk seneyi aşkın bir süredir beraber olan Tatlıses, söyledikleriyle herkesi şoke etti. Cumartesi günü “İbo Show” programında yaşanan bu gelişmeden sonra ise magazin gündemi bu haberler çalkalandı. İbrahim Tatlıses ise bunun üzerine yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamayla ise herkesi şaşırtan Tatlıses, Gülçin Karakaya ile ilgili; “Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği.” Dedi.

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evlendi mi?

İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses, aylar önce yaptığı bir paylaşımda Gülçin Karakaya'yı asistanı olarak tanıtmıştı.

Canlı yayında evlendiğini duyuran İbrahim Tatlıses, Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti.