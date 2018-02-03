İbrahim Tatlıses: Hala çapkınım evlensem yine çocuk yaparım

* Zirvedeyken herkes yanımdaydı ama o zaman peşimde fır fır dönenlerin çoğu şimdi fırıldak olmuş, yoklar. Merakım şu; yedi yıldır piyasada yokum diye mi bunlar? İnsan bir düşmeye görsün…

* Düşmedim, hâlâ dimdik ayaktayım ve kimse unutmasın, yine zirvedeyim. Sadece insanların ikiyüzlü oluşuna, çıkarcılığına küskünüm. Yaptığım iyilikler uçtu gitti, ne balık bildi ne alık!

* Sesim sadece bir süreliğine gitti. O ses geri gelecek. Sesimde bir şey yok. Şimdi ufak tefek birkaç işim var. Onları halledeyim yine şarkılarımı, türkülerimi söyleyeceğim. Ben yine aynı İbrahim Tatlıses’im, sevenlerim üzülmesin. Yine olacak, illa olacak. Kimse sevinmesin, böbürlenmesin. Ya olacak, ya olacak!

* Bana soruyorlar “Sol tarafını hissediyor musun” diye. Niye hissetmeyeyim? En çok bu soruya üzülüyorum. Kardeşim ben her şeyi hissediyorum. Düşmüş muamelesi yapmayın! Allah’ın bana verdiği bir cezadır bu, ama bu cezayı alacak. Bunun bir günü var bekleyin, sabredin. Ben sabrediyorum. Beni özleyenlere bir daha dönmek istiyorum.