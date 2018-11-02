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İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kardeşler Mehmet Faruk Rızvanoğlu ile Hasan Rızvanoğlu'nun türkücü İbrahim Tatlıses'in kuzenleri olduğu öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Trabzon-Gaziantep seferini yapan Turay Turizm'e ait Muhammet Petek idaresindeki yolcu otobüsü, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında, Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun (20) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki Mehmet Faruk ve kardeşi Hasan Rızvanoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu, annesi Nesra (40) ve kardeşi Muhammet Yusuf Rızvanoğlu (4) ile otobüsün muavini Halil İbrahim Cebel (30) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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BİRLİĞİNE TESLİM OLMAYA GİDİYORDU

Kazanın, yaralanan sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun, vatani görevini yapmak üzere Amasya'ya giderken meydana geldiği, Şanlıurfa'dan yola çıkan ailesinin de ona eşlik ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden Mehmet Faruk ile kardeşi Hasan Rızvanoğlu'nun, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kuzenleri olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ömer Faruk Rızvanoğlu'nun Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alınacağı, annesi Nesra Rızvanoğlu'nun ortopedi servisinde, 4 yaşındaki kardeşi Muhammet Yusuf Rızvanoğlu'nun ise pediatri yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yaralı Halil İbrahim Cebel ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Sivas Kangal İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ölenlere Allah rahmet, yaralılara ise ise şifa versin inşallah. Tatlısesi yıkan haber yazıyorsunuz. Yıkıldığına şahitmi oldunuz? Yanındamıydınız? Bir yerlerinizden haber uyduruyorsunuz. Bursa Yıldırım ilçesi Karapınar cami imamı cemaati dolandırıp kaçtı. Hakkında onlarca dava açıldı. Gelin bunu haber yapın
kesin çok yıkılmıştır
Yaralilara gecmis olsun Allah sifa versin vefat olanlar icin allah tahsilatlarini affetsin geride kalanlara sabir versin yakinlarinin basi sagolsun
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