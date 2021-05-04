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İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi, evlenmedi mi? Ünlü türkücüden şaşırtan açıklama

04.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen programı İbo Show'da geçtiğimiz bölüm gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşanmıştı. Konuklardan Ebru Yaşar'ın kurduğu bir cümle üzerine Tatlıses evlendiğini söylemişti. Peki İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi, evlenmedi mi?

İşte Tatlıses'in açıklaması...

İBRAHİM TATLISES VE GÜLÇİN KARAKAYA EVLENDİ Mİ?

Her Cumartesi Star TV'de yayınlanan sevilen program “İbo Show”da magazin gündemine damga vuran bir olay yaşanmıştı. Ebru Yaşar, Tatlıses’e “Sen nikâhlanmışsın” deyince ünlü sanatçı “Mutluyum, ben evliyim kardeşim” yanıtını vermişti.

"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİM"

"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİM"
Tatlıses, daha önce ‘asistanım’ dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklayıp "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim” şeklinde konuştu.

"GÖNÜL EVLİLİĞİ"

"GÖNÜL EVLİLİĞİ"
Olayın çok konuşulmasının ardından ünlü sanatçı sözlerinin Hürriyet Kelebek’e bir açıklama yaptı. Gülçin Karakaya ile resmi olarak nikâh masasına oturmadıklarını söyleyen Tatlıses, “Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği” dedi.

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLİNMEZ"

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLİNMEZ"
Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’la daha önce resmi olarak nikâh masasına oturmuş olan Tatlıses, “Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz” şeklinde sorulan soruya ise “Zaman ne gösterir bilinmez” şeklinde yanıt verdi.

43 YAŞ KÜÇÜK

43 YAŞ KÜÇÜK
69 yaşındaki sanatçı İbrahim Tatlıses’in iki senedir birliktelik yaşadığı Gülçin Karakaya 26 yaşında ve ünlü sanatçıdan 43 yaş küçük.

ESKİ EŞİ TANIŞTIRMIŞTI

ESKİ EŞİ TANIŞTIRMIŞTI
Geçtiğimiz seneden beri çok konuşulan ilişkide İbrahim Tatlıses’in, Gülçin Karakaya’yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenilmişti. Sanatçı 2019 Ağustos ayında sosyal medya hesabından sevgilisi ve eski eşiyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düşmüştü: “Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar... Ayşegül Hanım Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez.”
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Anahtar Kelimeler:
Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
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