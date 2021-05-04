İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi, evlenmedi mi? Ünlü türkücüden şaşırtan açıklama

İşte Tatlıses'in açıklaması...

İBRAHİM TATLISES VE GÜLÇİN KARAKAYA EVLENDİ Mİ?

Her Cumartesi Star TV'de yayınlanan sevilen program “İbo Show”da magazin gündemine damga vuran bir olay yaşanmıştı. Ebru Yaşar, Tatlıses’e “Sen nikâhlanmışsın” deyince ünlü sanatçı “Mutluyum, ben evliyim kardeşim” yanıtını vermişti.

"KİMSEYE HESAP VERECEK DEĞİLİM" Tatlıses, daha önce ‘asistanım’ dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklayıp "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim” şeklinde konuştu.

"GÖNÜL EVLİLİĞİ" Olayın çok konuşulmasının ardından ünlü sanatçı sözlerinin Hürriyet Kelebek’e bir açıklama yaptı. Gülçin Karakaya ile resmi olarak nikâh masasına oturmadıklarını söyleyen Tatlıses, “Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği” dedi.

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLİNMEZ" Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız’la daha önce resmi olarak nikâh masasına oturmuş olan Tatlıses, “Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz” şeklinde sorulan soruya ise “Zaman ne gösterir bilinmez” şeklinde yanıt verdi.

43 YAŞ KÜÇÜK 69 yaşındaki sanatçı İbrahim Tatlıses’in iki senedir birliktelik yaşadığı Gülçin Karakaya 26 yaşında ve ünlü sanatçıdan 43 yaş küçük.