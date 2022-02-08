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İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

08.02.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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