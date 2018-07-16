MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 01:56 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından şarkıcı Mustafa Ceceli'ye sert eleştirilerde bulundu. Oyuncu Hazal Kaya, Mustafa Ceceli'nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik ve samimi görüntülendiği İntizar'a "Çok seviliyorsunuz, lütfen korkmayın" diyerek destek verdi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı. Konunun kısa sürede yayılmasının ardından ikiliye tepki ve destek mesajları yağdı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız da Mustafa Ceceli'ye sert sözlerle eleştirdi.

'SEN İYİ BİR BABA MISIN'
Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Ne İntizar'ın cinsel kimliği yüzünden yargılayıp işinden ekmeğinden edebilirsin, ne de Sinem Gedik'e tercihleri yüzünden 'anne değil' diyebilirsin! Ama önce kendine dönüp vicdanım var mı? İnsan mıyım diye sorabilirsin Mustafa Ceceli!!! Annesi iyi bir anne değil diyorsun, dön de bak yaptıklarına, çocuğuna yaşattıklarına bir bak bakalım SEN İYİ BİR BABA mısın' yazdı.

aysegul-instagram

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Yağmur Ünal helikopterden denize atladı!Yağmur Ünal helikopterden denize atladı!
Bartu Küçükçağlayan hayatını dizi yaptı! Bartu Küçükçağlayan hayatını dizi yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız mustafa ceceli İntizar

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

Dünya Kupası'nda şaşırtan olay

Dünya Kupası'nda şaşırtan olay

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Yağmur Ünal helikopterden denize atladı!

Yağmur Ünal helikopterden denize atladı!

Bartu Küçükçağlayan hayatını dizi yaptı!

Bartu Küçükçağlayan hayatını dizi yaptı!

Özge Ulusoy'dan Serpil Çakmaklı paylaşımı!

Özge Ulusoy'dan Serpil Çakmaklı paylaşımı!

İdil Fırat nişanlısı Mert Fırat'tan iş temposunu azaltmasını istedi!

İdil Fırat nişanlısı Mert Fırat'tan iş temposunu azaltmasını istedi!

Danla Bilic'ten ilginç aşk iddiası!

Danla Bilic'ten ilginç aşk iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.