İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sonrası kendini ticarete adadı. İzmir'e yerleşen türkücü İbrahim Tatlıses, burada hizmet veren lokantasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmiyor.

KADIN HAYRANI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, kadın hayranlarından birinin aşırı ilgisi karşısında zor anlar yaşadı.

İbrahim Tatlıses'i öpücüklere boğan kadın hayranı, videoyu izleyenleri şaşkına uğratıyor.

Kısa süre önce İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses ''Bir daha İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim'' demişti.

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