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İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 13:51 | Son Güncelleme

İzmir'de sahibi olduğu lokantada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranı tarafından öpücüklere boğulan İbrahim Tatlıses, kamera önünde zor anlar yaşadı

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sonrası kendini ticarete adadı. İzmir'e yerleşen türkücü İbrahim Tatlıses, burada hizmet veren lokantasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmiyor.

KADIN HAYRANI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, kadın hayranlarından birinin aşırı ilgisi karşısında zor anlar yaşadı.

İbrahim Tatlıses'i öpücüklere boğan kadın hayranı, videoyu izleyenleri şaşkına uğratıyor.

Kısa süre önce İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses ''Bir daha İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim'' demişti.

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ibo ibrahim tatlıses

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
paranın kokusu bile bazılarını şaklaban yapıyor.
ar namus kalmamış
Leopara dikkat ibo
Parraaaa
hey allah ım sen konuyu biliyorsun
ne iğrenç bi kadın değilmi :)
Kadının eli İbo'nun kafası kadar.
Böyle hayasız kadinlar yüzunden.Insan kadınlığından utanıyor.
Hey gidi orhan baba,arif baba bırakın bu işleri siz dünyaya mal olmuş sanatçılarsınız,bu ülkenin bir kaç nesili sizinle büyüdü,filimler,sinemalar, konserler,düğünler,çalgılar,çengiler,meyhaneler daha neresi kaldı aklınıza gelen tüm kapalı açık alanlarda sizleri dinledi bu millet, bak artık yaşlanmışsızız, yalanmı bir ayağınız çukurda,biriniz kansersiniz birinizin yüzüne bakıyorum yaşlılık belirtileri iyice çökmüş.Allah uzun ömürler versin,bırakın hırsı, kini kalan ömrünüzü mutlu yaşayın,yarın birbirinizin cenazesinde konuşacak iki çift laflık yeriniz olsun.
zaten yana yana evlilik pesinde ibrahim son mürveti o kadın olsun yakısırlar
sorun değil ibo bununlada evlenir
yuhh sonra Tatlıses çapkın oluyor halâ kadınlar üstüne atlıyor.
ibo kesin bunlada evlenir :)))
İbo sadece gazeteciler olunca foto çektiriyor başka zaman camekan içinde oturuyor.
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