İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak konuştu: Beni reyting için kullandılar

Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’le yıllar sonra kavuşma hikayesini ve merak edilenleri anlattı.

Dilan Çıtak'tan çok konuşulacak açıklamalar

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, Habertürk’te yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu.

13 yaşındayken gerçek babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrenen ve şimdilerde 29 yaşında olan şarkıcı Çıtak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İstanbul doğumluyum. Ataköy'de büyüdüm. Her zaman şov bir hayatım vardı. Okul hayatımda sık sık gösterilere katılırdım. Basketbol, buz pateni ve dans şovları benim hep böyle evde o kostüm bu kostüm bir çocukluğum oldu.

Bize de fırsat verilse dünya starı olurduk. Grammy ödülünü kazanmak istiyorum. Annem her zaman maddi olarak destekçimdi.

Ben her zaman kendime derdim ki Ben Michael Jackson'ın kızı olsam kimseye söylememeliyim ben kimsenin kızı olarak değil Dilan Çıtak olarak kendi sesimle var olmalıyım derken Babam İmparator yani İbrahim Tatlıses olduğunu öğrendim. Sonra herkes öğrendi. Ben çok kıytırık bir programın kurbanı oldum. Üstelik sadece bir aylık anlaşmamın olduğu bir yerdeydim. Orada duyuldu babamın İbrahim Tatlıses olduğu.

Seneler önce bir arkadaşım televizyon programında çalışıyordu, bir hastalık geçirdi 1 ay onun yerine bakmamı istedi, ben de kabul ettim. Programdakiler babamı öğrenmiş bir yerden, söyleyelim sana araba alırız, meşhur olursun dediler ama kabul etmedim. Yine de canlı yayında ifşa ettiler, benim de ağlayıp acındırmamı beklediler ama yapmadım, olay açıklanınca oradan kaçtım.

"Doktora gidip 'İbrahim Tatlıses'in babam olmasından şüpheleniyorum' dedim" 13 yaşındaydım İbrahim Tatlıses'in babam olduğunu henüz bilmiyorken ben baya doktoruma gidip, "İbrahim Tatlıses'in babam olmasından şüpheleniyorum" dedim. Kaldı ki, benim büyüdüğüm babam aşk yaşadığım falan bir adamdı. Bugüne kadar bana gık dememiştir. Babamın İbrahim Tatlıses olduğunu 13 yaşında öğrendim.

Açık sözlü olmanın faydasını görmedim. Babamla biz bire bir ilişkilerimizde dertleşip, dedikodu falan yapabiliyoruz. Benim ilk başlarda uzun konuşacağım yanlış konuşacağım diye kısa kestiğim saçmaladığım zamanlarda oluyordu babamla konuşurken ama şimdi iyiyiz. Yani aslında bize kimse karışmadığı zaman biz iyiyiz. Diğer kardeşlerimden İdo dışında Ahmet abiyle görüştük Elif Ada ile Ayşegül abla sayesinde görüşüyoruz.