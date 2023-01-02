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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak soğuya aldırmadı! Kocasına beyaz mayosuyla pozlar verdi

02.01.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkan Dilan Çıtak sosyal medyadaki pozlarıyla da dikkat çekiyor. Dilan Çıtak yeni yılın ilk gününde kocasına beyaz mayosuyla pozlar verdi. Sıcak havuza giren genç şarkıcı pozlarıyla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak soğuya aldırmadı! Kocasına beyaz mayosuyla pozlar verdi

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Levent Dörter ile geçtiğimiz yıl evlenen Dilan Çıtak sosyal medyada oldukça aktif.

Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak yılın ilk gününü eşiyle keyif yaparak geçirdi.

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Soğuğa aldırmadan beyaz bikinisini giyip sıcak havuza giren Çıtak kocasına pozlar verdi.

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Dilan Çıtak'ın pozuna Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız ise kalp emojisi bıraktı.

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses gününde

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