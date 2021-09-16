İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada babasının kopyası! Gören şaşıp kalıyor

2011 yılında dünyaevine girip 2013 yılında boşanma kararı alan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız çiftinin kızı Elif Ada, babasına olan benzerliğiyle görenleri şaşkına çeviriyor. İşte İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada:

''BENİ AFFET KIZIM''

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses, İbo Show'a katılan Elif Ada'ya söyledikleriyle izleyicileri duygulandırmıştı. Tatlıses, kızına ''Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" demişti.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Asıl adı İbrahim Tatlı olan şarkıcı, ciğerci bir babanın 7. çocuğu olarak dünyaya geldi. Tatlıses'in annesi Kürt, babası ise Arap kökenlidir.

''YEDİĞİM TOKATLAR BENİ BURALARA KADAR GETİRDİ''

Doğduğunda babası cezaevinde olan Tatlıses, okula gidemedi. Çocuk yaştan itibaren çalışmaya başlayan Tatlıses, o yılları şu sözlerle anlatmıştı: Çocuktum. 20 kuruş fazla kazanmak için sinemalarda 'Haydi buz gibi su' diye bağırarak su satıyordum. Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz' diye suratıma 4 tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi.

YUNANİSTAN'DA DA TANINIYOR

Ayağında Kundura şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ve oyunculuk geçmişi de bulunan Tatlıses, günümüze değin onlarca albüm çıkardı. İbo Show programıyla ününe ün kattı. Tatlıses yalnızca Türkiye'de değil, Yunanistan'da da büyük bir şöhrete sahip. İbrahim Tatlıses, sanatçılığın yanı sıra turizm, inşaat ve iletişim gibi alanlarda da faaliyet gösterdi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 tarihinde stüdyodan çıkarken silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralı olarak uzun bir süre hastanede yattı.



