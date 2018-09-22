'İbrahim Tatlıses'in medyumu'nu öldürmüşlerdi! Flaş gelişme...

Merkez Yıldırım ilçesinde 2013 yılının Ekim ayında meydana gelen olayda, İbrahim Tatlıses'in medyumu olduğu öne sürülen İsmet Halit Kayaokay, iddiaya göre, eşi Serap Kayaokay ve kadının Adana'da yaşayan sevgilisi Nuh Yılmaz tarafından evinde öldürüldü. Şüpheliler, 25 bin lirasını aldıkları İsmet Halit Kayaokay'ın cesedini, Demirtaş Barajı yakınlarında toprağa gömdü. Olay, polise başvurup, eşinden günlerdir haber alamadığını söyleyen ve çelişkili ifadeler veren Serap Kayaokay'ın telefonlarının savcılık emriyle dinlenmesi sonucu ortaya çıktı. Bursa'da yakalanan Serap Kayaokoy ile Adana'da gözaltına alınan sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından ömür boyu hapis ve 15'er yıl hapis cezası istenen tutuklu sanıklar, çıktıkları duruşmalarda birbirlerini suçladı. Sanıklar, 'cinayet' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis ve 'yağma' suçundan da 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.