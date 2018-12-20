İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! İsmet Halit Kayaokay ve sevgilisi bir kez daha...

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde 29 Eylül 2013 tarihinde meydana geldi. Medyumluk yapan İsmet Halit Kayaokay (67), iddiaya göre eşi Serap Kayaokay (35) ve Adana’da yaşayan sevgilisi Nuh Yılmaz (48)tarafından evinde kabloyla boğularak öldürüldü. Şüpheliler, 25 bin TL'sini aldıkları İsmet Halit Kayaokay’ın cesedini, Demirtaş Barajı yakınlarında gömdü. Cinayet, eşinden günlerdir haber alamadığını söyleyen ve çelişkili ifadeler veren Serap Kayaokay’ın telefonlarının, savcılık kararıyla dinlenmesi sonucu ortaya çıktı. Polis, Kayakoy’ı Bursa’da, sevgilisini ise Adana’da yakaladı. 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklu sanıkların kasten adam öldürmekten ömür boyu, nitelikli yağmadan da 15’er yıl hapis cezası istendi. Yargılama sonunda mahkeme Serap Kayaokay ve Nuh Yılmaz'ı ömür boyu hapis ve 13'er yıl hapis cezalarına çarptırdı.

Yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, duruşmalara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının katılmadığı gerekçesiyle usulden bozdu.