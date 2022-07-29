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İbrahim Tatlıses'in meşhur etmişti! Engür Kalender çöp evde yaşıyor

29.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yaptığı albüm ve sahne çalışmaları ile ünlenen şarkıcı Engür Kalender’in şimdilerde çöp evde yaşadığı ortaya çıktı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, İbrahim Tatlıses’in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender’e yardım edilmesi gerektiğini duyurdu. Eski şöhretini kaybedince psikolojisi bozulan Kalender'in evinden gelen kötü kokular ise komşularını bezdirdi.

İbrahim Tatlıses'in meşhur etmişti! Engür Kalender çöp evde yaşıyor

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses’in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender’in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığı açıkladı.

Engür Kalender

ESKİ ŞÖHRETİNİ KAYBEDİNCE MÜZİĞİ BIRAKTI

Asıl adı ile Engür Kalender, 7 yıl önce Şişli’de bir apartman dairesine taşındı. Orada annesi ve kedileri ile yaşamaya başlayan Kalender, eski şöhretini kaybedince psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve müziği de bıraktı.

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EVİ ÇÖP EVE DÖNDÜ! KAPIYI KİMSEYE AÇMIYOR

Komşuları evinin çöp eve döndüğünü söylüyor. Ne belediyeye, ne polise, ne de komşularına kapıyı açmayan şarkıcının evine, sadece camdan sokak kedileri girebiliyor. Evden gelen koku apartman sakinlerini canından bezdirmiş durumda. Komşularını tehdit ediyor, bağırıyor, apartman boşluğuna eşyalar fırlatıyor ve yaşadığı çevredeki insanlara çok zor günler yaşatıyor.
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ONUR AKAY, ENGÜR KALENDER İÇİN YARDIM İSTEDİ

Sanat camiasına da seslenen Onur Akay şöyle devam etti: Ayrıca evinin balkonundan tencere gibi eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan gibi bazı sanatçılara da hakaretler yağdırıyor ve tüm mahalle onu film izler gibi izliyor. Kendisinden şikâyetçi olan komşuları o evin temizlenmesini istiyor. Engür Kalender babasının ölümü ile derinden sarsılmış ve alerjik astım rahatsızlığından sonra ise sesinde sorunlar yaşamıştı. Buradan sanat camiasına seslenmek istiyorum. Engür Kalender’in tedavi edilmesi gerekiyor ve yardıma ihtiyacı var.

Engür Kalender Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde eğitim almış ve Hüsnü Üstün, Özcan Korkut, Erdem Siyavuşgil ve Halil Karaduman gibi önemli hocalardan müzik dersleri almıştı.


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İbrahim Tatlıses
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