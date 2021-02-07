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İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli süper minisiyle olay oldu

07.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli süper minisiyle olay oldu

Şarkıcı İdo Tatlıses ile evlilik hazırlığında olan Yasemin Şefkatli, kırmızı elbisesi ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Şefkatli, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine, "Sevgililer Günü kombinim" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 29 yaşındaki Şefkatli, kırmızı elbisesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Pandemide sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Şefkatli, gönderisine, "Sevgililer Günü kombinim" notunu düştü.

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Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede 13 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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